Когда у украинцев вырастет зарплата: прогноз Нацбанка

По итогам 2024 года реальная заработная плата с учетом инфляции в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень.

Об этом сообщает Национальный банк.

Повышать зарплату работодателей заставляет конкуренция за работников. Ведь на рынке труда ощущается дефицит кадров.

В частности, за апрель-июнь 2024 года реальная заработная плата в Украине в среднем выросла на 17,6% к этому же периоду прошлого года, а номинальная — на 22,1%.

Высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в третьем квартале. Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими.

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за существующую рабочую силу. Это вместе с мягкой фискальной политикой будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса", — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год, в котором утвержден новый размер минимальной заработной платы. К ней будут привязаны некоторые социальные выплаты и налоги.

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