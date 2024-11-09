Коли в українців зросте зарплата: прогноз Нацбанку

За підсумками 2024 року реальна заробітна плата з урахуванням інфляції в Україні зросте на 14% і перевищить довоєнний рівень.

Про це повідомляє Національний банк.

Підвищувати зарплату роботодавців змушує конкуренція за працівників. Адже на ринку праці відчувається дефіцит кадрів.

Зокрема, за квітень-червень 2024 року реальна заробітна плата в Україні в середньому зросла на 17,6% до цього ж періоду минулого року, а номінальна - на 22,1%.

Високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися і в третьому кварталі. Однак, посилення інфляційного тиску зумовило певне уповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися досить високими.

"Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу. Це разом із м'якою фіскальною політикою сприятиме подальшому зростанню споживчого попиту", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік, у якому затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати. До неї будуть прив'язані деякі соціальні виплати і податки.

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