Історичне підвищення податків не торкнеться військових: що відомо

Для військовослужбовців військовий збір залишили на рівні 1,5% — Рада схвалила відповідну поправку до закону. Для решти українців він становитиме 5%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, під час розгляду законопроєкту про підвищення податків військовий збір залишать на тому самому рівні для бійців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Державної служби спецзв’язку та Державної спецслужби транспорту.

Нагадаємо:

Рада в цілому підтримала законопроєкт № 11416-д. Законопроєкт підтримали 247 парламентарів.

Під час засідання нардепи внесли до законопроєкту правку про те, що для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%.

Законопроєкт про підвищення податків також передбачає:

впровадження військового збору для ФОПів

50% податку на надприбуток банків

збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель

25% податку на прибуток для фінкомпаній

звільнення кешбеку від оподаткування

Однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, ухвалений закон, ймовірно, доведеться переголосовувати.

"Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято. Як я і писав, під час розгляду збили правку №988. Для розуміння ця правка це половина закону - вона фізично викладена на 10 сторінках А4. Тому, щось мені здається, що доведеться переголосовувати закон для банального приведення його до якогось ладу. Коротше - я думаю, там тепер багато юридичних проблем з текстом", - зазначив Железняк.

Ці податки тепер платитиме майже кожен! Суми зростають!

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