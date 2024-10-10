Верховна Рада вцілому проголосувала за збільшення податків: як саме змінились ставки

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416-д про підвищення податків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 247 депутатів. Водночас розмір військового збору залишиться попереднім - 1,5%.

Що передбачає документ

Документ передбачає історичне збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному

Проєкт закону передбачає підвищення військового збору (ВЗ) від 1,5% до 5%, встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи встановлення ВЗ для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП

Також планується встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%

Документ містить норму про встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%

Також передбачено вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС

Законопроєкт змінює податковий період з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання)

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив зміни до держбюджету на 2024 рік, згідно з якими видатки на оборону збільшать на 495,3 млрд гривень. Тобто можуть зрости податки. Річ у тім, що міжнародні партнери України не фінансують наші воєнні видатки. На це йдуть гроші з податків разом із внутрішніми запозиченнями.

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