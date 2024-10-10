Верховная Рада в целом проголосовала за увеличение налогов: как именно изменились ставки

"За" проголосовали 247 нардепов.
Верховная Рада проголосовала за законопроект №11416-д о повышении налогов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 247 депутатов. В то же время размер военного сбора останется предварительным – 1,5%.
Что предполагает документ
- Документ предусматривает историческое увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем
- Проект закона предусматривает повышение военного сбора (ВЗ) от 1,5% до 5%, установление ВЗ в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы установления ВЗ для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП
- Также планируется установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%
- Документ содержит норму об установлении ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%
- Также предусмотрено усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС
- Законопроект изменяет налоговый период с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования)
Напомним, Кабинет министров одобрил изменения в госбюджет на 2024 год, согласно которым расходы на оборону увеличат на 495,3 млрд гривен. То есть, могут вырасти налоги. Дело в том, что международные партнеры Украины не финансируют наши военные расходы. На это идут деньги по налогам вместе с внутренними заимствованиями.
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