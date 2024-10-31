Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2025 в першому читанні

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2025 в першому читанні

Верховна Рада / Фото: Associated Press

Документ підтримали 247 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. 

За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів. Депутати прийняли в цілому і бюджетні висновки. 

"Жодної правки, окрім правки по зарплатам прокурорів, не змінили", – написав він.

Йдеться про поправка №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Відповідно прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів 2025 року на рівні 1600 грн.

Нагадаємо, головний кошторис країни на наступний рік викликав неабиякий резонанс у суспільстві. У владі також незадоволені документом. 

Про всі "сюрпризи" бюджету на 2025 рік – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація