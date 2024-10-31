Верховная Рада приняла госбюджет-2025 в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

За принятие бюджета проголосовали 247 народных депутатов. Депутаты приняли в целом и бюджетные заключения.

"Никакой правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", – написал он.

Речь идет о поправке №155, отменяющей повышение зарплат прокурорам на 37%. Соответственно, прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров 2025 года на уровне 1600 грн.

Напомним, главная смета страны на следующий год вызвала большой резонанс в обществе. Во власти также недовольны документом.

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