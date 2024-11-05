Любила берети: три осінні образи молодої принцеси Діани

Ці головні убори вона носила в холодну пору протягом багатьох років, оскільки вони були на піку моди.

Принцеса Діана завжди брала всі очі на себе, хотіла вона того чи ні, і до її образів була прикута особлива увага громадськості. Тому перша дружина Чарльза завжди намагалася йти в ногу з модою.

Одним із трендових головних уборів у 80-х був берет. Їх робили з різних видів матеріалів і тому вони стали чудовим варіантом для прохолодної осінньої погоди, особливо у листопаді.

І попри те, що принцеса Діана носила різні виразні капелюхи, берети вона полюбила особливо і часто замовляла в тон своїх суконь і костюмів. Також у колекції леді Ді були берети з оксамиту і навіть тепліші варіанти з хутра.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Такі головні убори саме відповідали правилам етикету щодо носіння капелюхів, а також добре поєднувались з її світлим коротко стриженим волоссям.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Під керівництвом Анни Гарві (була заступницею редактора британського Vogue, стилісткою та довіреною особою Діани) для принцеси навіть було створено колектив дизайнерів, до якого належали Стівен Джонс, Джаспер Конран та Арабелла Поллен — їм було доручено створити індивідуальні образи для молодої принцеси Діани. Згідно з американським Vogue, тріо спеціально розробило серію беретів, на яких сам Джонс вишив її ініціали та пір'я принца Уельського.

Прнцеса Діана / Фото: Getty Images

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