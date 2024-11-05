Любила береты: три осенних образа молодой принцессы Дианы

Эти головные уборы она носила в холодное время на протяжении многих лет, поскольку они были на пике моды.
Принцесса Диана всегда была в центре внимание хотела она того или нет и к ее образам было особенное внимание общественности. Поэтому первая супруга Чарльза всегда старалась идти в ногу с модой.
Одним из трендовых головных уборов в 80-х был берет. Их делали из разных видов материалов и они стали отличным вариантом для прохладной осенней погоды, особенно в ноябре.
И несмотря на то, что принцесса Диана носила различные выразительные шляпы, береты она полюбила особенно и часто заказывала из в тон своих платьев и костюмов. Также в коллекции леди Ди были береты из бархата и даже более теплые варианты из меха.
Такие головные уборы как раз соответствовали правилам этикета по ношению шляп, а также хорошо сочетается с ее светлыми коротко остриженными волосами.
Под руководством Анны Харви (была заместителем редактора британского Vogue, стилистом и доверенным лицом Дианы) для принцессы даже был создан коллектив дизайнеров, в который входили Стивен Джонс, Джаспер Конран и Арабелла Поллен, которым было поручено создать индивидуальные образы для молодой принцессы Дианы. Согласно американскому Vogue, трио специально разработало серию беретов, на которых сам Джонс вышил ее инициалы и перья принца Уэльского.
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