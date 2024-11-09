Мобилизация младше 25 лет: в Раде поставили точку

Первый вицеспикер парламента Александр Корниенко объяснил, почему в Украине не мобилизуют молодежь.

В Верховной Раде Украины не рассматривается возможность снижения возраста мобилизации ниже 25 лет, несмотря на вопросы от международных партнеров. Молодежь должна восстанавливать страну после войны.

Об этом заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в эфире Radio NV.

Он отметил, что Верховная Рада лишь недавно запретила мобилизацию младше 25, ранее ограниченных пригодными. Их могли мобилизовать по несогласованности законодательства.

Корниенко говорит, что на фоне этого дискуссии о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет "трудно представить". В то же время, эта дискуссия — "не условия, не шантаж, а просто вопрос" — существует среди партнеров, которые спрашивают, почему таких людей в Украине не мобилизуют.

По словам вицеспикера, он объяснял, что в Украине не такая демографическая ситуация, как в других странах, которые "когда-то", во время других войн, мобилизовали молодых людей.

"Мы объясняем, что у нас демографическая яма. […] Поэтому это золотое такое поколение, с которым нам восстанавливать страну, с которым нам работать", — сказал он.

Напомним, ранее в Украине прекратили мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. Кроме того, тех, кого уже мобилизовали, не будут отправлять на штурмы или другие операции, связанные с повышенным риском для их жизни и здоровья.

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