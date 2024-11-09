В Украине подешевел картофель: сколько стоит овощ

В Украине наблюдается снижение цен на картофель. На прошлой неделе продавцам удавалось удерживать отпускные цены на этот овощ на высоком уровне, но активность торговли постепенно снижалась.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Производители пришли к выводу, что при высоком уровне цен реализовать объемы картофеля, особенно такого, который не пригоден для дальнейшего хранения, до наступления морозов будет крайне сложно.

"В результате большинство из них к середине текущей недели начали синхронно снижать отпускные цены, пытаясь возродить интерес оптовиков к своему товару", – объяснили аналитики.

Так, на 8 ноября, фермеры в основных регионах производства отгружали качественный картофель по 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), в зависимости от объемов и качества предлагаемой продукции, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, оптовые компании, многие из которых имеют объемы дорогостоящего картофеля, закупленного на внешнем рынке раньше, сейчас реализуют избыточные партии себе в убыток.

Аналитики добавили, что сейчас владельцы качественного картофеля не спешат с реализацией имеющихся объемов продукции, ожидая улучшения ценовой ситуации на рынке.

Следует отметить, что сейчас цены на картофель в Украине в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале ноября 2023 года.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффекта переноса девальвации гривны.

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