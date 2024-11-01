Цены на продукты в Украине: молочка стремительно дорожает

В Украине цены на молоко резко растут. Участники молочного рынка называют ситуацию с ценами на молоко-сырье панической.

Об этом пишет издание Цензор.net.

Как сообщают в Союзе молочных предприятий Украины, производители ожидали пиковые цены за литр молока-сырья осенью на уровне 17-18 грн с НДС, но сейчас его стоимость взлетела до 25 грн с НДС.

Причин роста цен на молочное сырье немало. Основным импульсом называют дефицит сырья – средняя загруженность перерабатывающих предприятий составляет около 60%. К тому же, наблюдается стабильный спрос на экспорт украинской молочной продукции, а также необходимость обеспечивать внутренний спрос.

Дефицит сырья ощущается. Его обострила война из-за утраты ферм и уничтожения поголовья скота. В то же время, как отмечают участники рынка, ощутимо "выпадает" молоко от населения, которое нельзя покупать для экспорта и работы с национальным ритейлом из-за его низкого качества и невозможности отслеживания процесса производства.

Эксперты говорят: наличие дефицита сырья способствует неконтролируемому ценообразованию, которое базируется не на рыночных условиях, а на истерике.

По словам исполнительного директора Союза молочных предприятий Арсена Дидура, для урегулирования ситуации необходим диалог между производителями и переработчиками, а также помощь государства.

"Условия, которые мы имеем – дефицит сырья, ценовые качели (стоимость молоко-сырья уже превысила уровень стран Балтии) – требуют вмешательства и стабилизации ситуации. Если не найти решение, это все может привести к банкротству перерабатывающих предприятий и как следствие вынужденного сокращения поголовья скота", — сказал он.

Исполнительный директор СМПУ подчеркивает, что украинская молочная отрасль находится в тяжелом состоянии и нуждается в антикризисной программе. Теперь главная цель – решить проблему с дефицитом производства молока и обеспечить постоянное увеличение поголовья коров. Также нужно реформировать производителей молока – населения – в малые семейные фермы или производственные молочно-заготовительные кооперативы.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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