Какому знаку Зодиака повезет 1 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 ноября?

День, когда необходимо довести до победного конца любые дела, которые были начаты ранее – переносить их на новый лунный месяц нежелательно, его первые дни предназначены для отдыха и старта новых проектов. Любые проблемы необходимо решать, "отпуская" их – так решение найдется как будто бы само по себе, без усилий с нашей стороны. Велика вероятность внезапного появления людей из прошлого, которые, как правило, приходят не просо так, а с особой миссией: их цель – донести до нас сведения, который до этого времени были от нас скрыты.

Водолей

Водолеям, которые и в любой другой день прислушиваются к своему внутреннему голосу, сегодня особенно важно обращать внимание на его советы и подсказки. Именно интуиция поможет представителям знака найти единственно верное решение важного для них вопроса, который может касаться любой жизненной сферы – от профессиональной до бытовой и личной, тут каждый может "подчеркнуть" то, что для него является наиболее важным.

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