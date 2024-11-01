Синоптики предупреждают об опасности: что ждать украинцам в начале ноября

Синоптики предупреждают украинцев об угрозе 1 ноября.

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Первый день ноября будет опасным - почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется, что порывы ветра будут от 15 до 20 м/с, а это І уровень опасности.

По данным синоптиков, І уровень означает, что погодные условия потенциально опасны – для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому людям рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Напомним, что ранее синоптики "Укргидрометцентра" сообщили, что в ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, однако на востоке и юго-востоке страны температура будет несколько выше нормы. Так что в ноябре будет на 5-7 градусов холоднее, чем в октябре, в котором средняя температура составляет 8-13 градусов.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается от 34 до 77 мм в Карпатах местами будет и 100 мм, что тоже в пределах нормы.

Ждите снег

К примеру, уже в первый день ноября ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В других регионах Украины без осадков. А в выходные украинцы в большинстве областей будут наблюдать и дожди, и первый снег.

Какими будут выходные

Если минувшие выходные были солнечными и теплыми, то уже следующие будут холодными, говорит синоптик Наталья Диденко. Ожидаются небольшие заморозки, в некоторых областях прогнозируется мокрый снег.

Эксперт добавила, что также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловленное усилением парникового эффекта.

Кстати, метеоролог отметила: анализ существующих тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

А недавно Вера Балабух рассказала и о том, какой будет зима в Украине.

В частности, этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий.

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