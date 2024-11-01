Десятки дронов атаковали Россию: где гремели взрывы и есть попадания (видео)

После взрыва на территории нефтебазы в Ставропольском крае вспыхнул пожар.

Россию атаковали около 80 неизвестных беспилотников в ночь на 1 ноября. В частности, один из них упал на территории нефтебазы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Ночью было неспокойно в Курской и Брянской областях России. Сообщается, что там сбивали дроны.

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Один из дронов под действием средств радиоэлектронной борьбы врезался в многоэтажку в Брянске. По данным губернатора, пострадал один человек. Была повреждена квартира на верхнем этаже, окна, балкон и фасад дома. Жителей эвакуировали.

В Ставропольском крае беспилотник упал и взорвался на территории нефтебазы в Светлограде. Судя по видео, после взрыва начался пожар. К слову, ранее там провели разведку партизаны движения "АТЕШ". Как сообщил местный губернатор, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Минобороны РФ отчиталось, что над регионами за ночь было якобы сбито 83 дрона. Их уничтожили над Курской, Брянской, Воронежской, Орловской и Белгородской областями, а также над оккупированным Крымом.

Россию атаковали десятки дронов: полеты и взрывы сняли на видео

К слову, россияне в ночь на 1 ноября атаковали Украину тремя ракетами, 48 дронами "Шахед" и БпЛА неустановленного типа.

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