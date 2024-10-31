Дроны атаковали предприятия в Башкортостане в 1,5 тысячи км от границы Украины: видео

Три беспилотника достигли своей цели.

В четверг, 31 октября, неизвестные дроны атаковали по меньшей мере два предприятия топливно-энергетического комплекса в российской республике Башкортостан.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя видео с места атаки.

Из-за появления беспилотников были введены временные ограничения в работе аэропорта Уфы, расположенной в 1,5 тысячи км от границы Украины. Аэропорт Уфы не принимал и не отправлял авиарейсы в целях безопасности.

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Целью атаки беспилотников якобы были нефтехимический завод в Стерлитамаке, производящий, в частности, авиационный бензин, а также нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Черниковском районе Уфы.

Три беспилотника достигли своей цели.

Как сообщают власти российского региона, один БпЛА упал на территории одного из предприятий, выбив стекла в операторской. Два других – упали на территории промышленной зоны.

О пожарах в результате удара российские паблики не сообщают.

Дроны атаковали НПЗ в Уфе в 1,5 тысячи км от границы Украины

Напомним, ранее украинские беспилотники атаковали четыре спиртзавода страны-агрессора.

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