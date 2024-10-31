Как Украина "разыграет карту" Курской операции: Зеленский ответил

Украина готова использовать "козырь" Курской операции, если он повлияет на дипломатические шаги или на военную тактику на поле боя.

Россия очень хочет вытеснить украинскую группировку с территории Курской области. Для этого она сосредоточила на Курском направлении около 45 тысяч военных и планирует усилить их северокорейскими солдатами.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Россия очень хочет, чтобы мы вышли с этой территории [Курской области – ред.]. Это конкретная им пощечина, это утверждение, о котором я всегда говорил партнерам, а они не верили: Россия всю свою армию использует исключительно на территории Украины и против Украины. Россия ничем не защищена, все слабые войска у них остались на территории России. Все неподготовленные, небоеспособные подразделения, которые не способны защищать свое государство. Первая же наша операция в Курской области это доказала", — сказал Зеленский.

По словам президента, Россия сейчас сосредоточила в Курской области около 45 тысяч военных и будет наращивать эту группировку.

"Им не хватает их войск, поэтому они тянут туда еще северокорейских военных. А если бы они не хотели восстанавливать там свою территориальную целостность, то зачем они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных? Потому что им не хватает своих вооруженных сил. И именно это происходит", — отметил Зеленский.

Он пояснил, что Курская операция была, с одной стороны, превентивным шагом, чтобы не дать врагу атаковать северные регионы Украины. С другой стороны, перенос боевых действий на Курщину позволил оттянуть определенное количество оккупантов с Харьковского направления фронта.

"Нам не нужна их территория, и здесь мы открыты и откровенно говорим: мы ничего не оккупировали, мы создали буферную зону. Ту, которую они хотели на этом направлении сделать против нас", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы не намерены захватывать российские территории, чтобы принять их в свой состав и жить там. Главной целью было, есть и остается возвращение наших территорий.

"Если для окончания войны во время дипломатических шагов или во время сегодняшних тактических военных шагов на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы воспользуемся этим", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Силы обороны Украины впервые с начала войны получили преимущество над врагом на Курщине. В первую очередь это обусловлено тем, что на территории врага у ВСУ нет задачи защищать гражданских и населенные пункты, поэтому они могут свободно использовать преимущества местности для максимальной эффективности боевых действий.

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