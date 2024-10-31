Як Україна "розіграє карту" Курської операції: Зеленський дав відповідь

Україна готова використовувати "козир" Курської операції, якщо він матиме впливовий ефект на дипломатичні кроки або на військову тактику на полі бою.

Росія дуже хоче витіснити українське угруповання з території Курської області. Для цього вона зосередила на Курському напрямку близько 45 тисяч військових і планує посилити їх північнокорейськими солдатами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Росія дуже хоче, щоб ми вийшли з цієї території [Курської області – ред.]. Це конкретний їм ляпас, це те твердження, про яке я завжди говорив партнерам, а вони не вірили: Росія всю свою армію застосовує виключно на території України та проти України. Росія нічим не захищена, всі слабкі війська у них залишились на території Росії. Всі непідготовлені, небоєздатні підрозділи, які неспроможні захищати свою державу. Перша ж наша операція у Курській області це довела", — сказав Зеленський.

За словами президента, Росія зараз зосередила у Курській області близько 45 тисяч військових і буде нарощувати це угруповання.

"Їм не вистачає їхніх військ, тому вони тягнуть туди ще північнокорейських військових. А якби вони не хотіли відновлювати там свою територіальну цілісність, то для чого вони, окрім своїх військ, ще хочуть отримати північнокорейських військових? Бо їм не вистачає своїх збройних сил. І саме це відбувається", — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що Курська операція була з одного боку превентивним кроком, щоб не дати ворогу атакувати північні регіони України. З іншого боку перенесення бойових дій на Курщину дозволило відтягнути певну кількість окупантів з Харківського напрямку фронту.

"Нам не потрібна їхня територія, і тут ми відкриті й відверто говоримо: ми нічого не окуповували, ми зробили буферну зону. Ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас", — сказав президент.

Він підкреслив, що українці не мають намірів захоплювати російські території, щоб додати їх до свого складу і жити там. Головною метою було, є і залишається повернення наших територій.

"Якщо для закінчення війни під час дипломатичних кроків або під час сьогоднішніх тактичних військових кроків на полі бою ця операція буде мати впливовий ефект, ми скористаємось цим", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Сили оборони України вперше від початку війни отримали перевагу над ворогом на Курщині. Насамперед це обумовлено тим, що на території ворога ЗСУ не мають завдання щодо захисту цивільних та населених пунктів, тому можуть вільно використовувати переваги місцевості для максимальної ефективності бойових дій.

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