Дрони атакували підприємства у Башкортостані за 1,5 тисячі км від кордону України: відео

Три безпілотники досягли своєї цілі.

У четвер, 31 жовтня, невідомі дрони атакували щонайменше два підприємства паливно-енергетичного комплексу в російській республіці Башкортостан.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з місця атаки.

Через появу безпілотників було запроваджено тимчасові обмеження у роботі аеропорту Уфи, яка розташована за 1,5 тисячі км від кордону України. Аеропорт Уфи не приймав і не відправляв авіарейси з метою безпеки.

Ціллю атаки безпілотників начебто були нафтохімічний завод у Стерлітамаку, який виготовляє, зокрема, авіаційний бензин, а також нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Черніковському районі Уфи.

Три безпілотники досягли своєї цілі.

Як повідомляє влада російського регіону, один БпЛА впав на території одного з підприємств, вибивши шибки в операторській. Два інші — впали на території промислової зони.

Про пожежі внаслідок удару російські пабліки не повідомляють.

Дрони атакували НПЗ в Уфі за 1,5 тисячі км від кордону України

Нагадаємо, раніше українські безпілотники атакували чотири спиртзаводи країни-агресорки.

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