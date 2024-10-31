"Резерв+" запустив онлайн-відстрочки від мобілізації в тестовому режимі

У листопаді стартує новий сервіс у застосунку "Резерв+", що дозволяє оформити відстрочку від мобілізації без черг і паперової тяганини.

Міноборони оголосило про бета-тест нової функції для багатодітних батьків, людей з інвалідністю, а також студентів і аспірантів — про це повідомляють у відомстві.

"Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його з користувачами "Резерв+". Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збирання папірців кожні три місяці", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Онлайн-відстрочка працюватиме у такий спосіб: у "Резерв+" необхідно буде надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

У тестуванні можуть брати участь:

багатодітні батьки, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі;

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту, наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчаються в аспірантурі.

Для проходження тестування потрібно заповнити форму за відповідним посиланням.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, що у мобільному застосунку "Резерв+" військовозобов’язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

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