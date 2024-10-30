Міноборони спростило перелік майна для повернення після служби

Військові більше не повинні думати про повернення спальників та карематів.

Тепер після служби військові мають повертати лише бронежилет і каску , спальники та інші речі можна буде залишити собі.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу, - йдеться у повідомленні.

У Міноборони повідомили, що військові чекали на ці зміни, оскільки тепер вони можуть зосередитися на виконанні бойових завдань. Також міністерство гарантує, що нове обмундирування завжди буде надано.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували масштабні зміни, а саме буде впроваджена модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

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