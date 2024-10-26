В Одесі з ринку «7 км» натовп виштовхав військових

На цей момент не було жодних офіційних коментарів чи підтверджень.
В Одесі кілька десятків чоловіків вигнали людей у військовій формі з ринку «7 км».
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Свідки назвали те, що відбувалося, бунтом. На відео видно, що чоловіки різного віку об'єдналися та почали переслідувати людей у військовій формі.
За інформацією пабліків, військовослужбовці залишили ринок. На даний момент офіційних коментарів або підтверджень не надходило.
Нагадаємо, в ексклюзиві TSN.UA розповідалось про те, в Україні триває "лагідна мобілізація". Працівники територіальних центрів комплектування активно працюють на блокпостах та в торгових центрах, через що майже не залишилося чоловіків серед працівників.
Читайте також:
- В одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами"
- Атака РФ по Дніпру: кількість жертв зросла, загинули дружина та донька поліцейського
- Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних: кого стосуватиметься