В Одесі з ринку «7 км» натовп виштовхав військових

На цей момент не було жодних офіційних коментарів чи підтверджень.

В Одесі кілька десятків чоловіків вигнали людей у військовій формі з ринку «7 км».

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Свідки назвали те, що відбувалося, бунтом. На відео видно, що чоловіки різного віку об'єдналися та почали переслідувати людей у військовій формі.

За інформацією пабліків, військовослужбовці залишили ринок. На даний момент офіційних коментарів або підтверджень не надходило.

В Одесі люди натовпом виштовхнули військових з ринку «7 км»

Нагадаємо, в ексклюзиві TSN.UA розповідалось про те, в Україні триває "лагідна мобілізація". Працівники територіальних центрів комплектування активно працюють на блокпостах та в торгових центрах, через що майже не залишилося чоловіків серед працівників.

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