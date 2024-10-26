В одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами"

Через атаку безпілотниками "Шахед" по Хмельницькій області в чотирьох населених пунктах частково зникла електроенергія.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Під час повітряних тривог у Хмельницькій області сили ППО збили 8 безпілотників типу "Шахед".

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"Внаслідок атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі. Через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках", – йдеться в заяві голови ОВА.

На місці події працюють відповідні служби. Минулося без загиблих і поранених.

Тюрін наголосив, що енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, під ударами опинилися Київ, Дніпро, Сумська область, Хмельницька область та інші регіони. Є загиблі, поранені та руйнування. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський.

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