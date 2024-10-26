Атака РФ по Дніпру: кількість жертв зросла

Росіяни поцілили в житлову забудову, там спалахнула пожежа.

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок російського удару по місту. З-під завалів витягнули четверту жертву нічної атаки.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Серед тих, хто опинився під завалами - поліцейський та вся його родина.

Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих.

"Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя", - додали в повідомленні.

Додамо, що від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру в ніч проти 26 жовтня

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