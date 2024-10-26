Атака РФ по Днепру: количество жертв возросло, погибли жена и дочь полицейского

Россияне попали в жилую застройку, там вспыхнул пожар.

В Днепре возросло количество жертв в результате российского удара по городу. Из-под завалов вытащили четвертую жертву ночной атаки.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

Среди оказавшихся под завалами — полицейский и вся его семья.

Мужчину и младшую дочь удалось спасти. Девочка была госпитализирована, а полицейский, несмотря на полученную контузию и травмы, оставался на месте ракетного удара и помогал с разбором завалов, ища уцелевших.

" Во время поисковой операции спасатели получили жену и 14-летнюю дочь полицейского без признаков жизни ", — добавили в сообщении.

Добавим, что от попадания российской ракеты жилое здание на восемь квартир было разрушено до основания.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Днепру в ночь на 26 октября.

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