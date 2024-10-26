Ночной удар РФ по Днепру: среди погибших есть ребенок (фото)

Сегодня ночью россияне ударили по Днепру – три человека погибли, среди них – ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его данным, 19 пострадавших, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены также корпуса больницы", — написал он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Бил агрессор и по Никопольщине – райцентру и Марганецкой громаде. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждена инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 25 октября российский дрон попал в жилой дом в Соломенском районе Киева. В результате атаки один человек погиб, пять человек пострадали. Одного из пострадавших госпитализировали, четырем медики оказали помощь на месте. Впоследствии Кличко уточнил, что погибла девочка 2009 года рождения.

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