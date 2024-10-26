Нічний удар РФ по Дніпру: серед загиблих є дитина (фото)

Росіяни поцілили в житлову забудову, там спалахнула пожежа.

Сьогодні вночі росіяни ударили по Дніпру - троє людей загинули, серед них – дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його даними, 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні", - написав він.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Бив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у житловий будинок в Соломʼянському районі Києва.Внаслідок атаки одна людина загинула, пʼятеро людей постраждали. Одного з постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Згодом Кличко уточнив, що загинула дівчинка 2009 року народження.

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