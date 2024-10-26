І ЗСУ, і ворог просунулися на Курщині: деталі від ISW

Росіяни заявляють, що деякі українські сили відійшли за держкордон на свою територію після боїв біля Нового Шляху, але аналітики не знайшли підтвердження.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 25 жовтня свідчать про те, що Сили оборони України нещодавно просунулися на захід від Борок (на південний схід від Суджі). Додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російська армія нещодавно відбила позиції на схід від Обухівки (на південний схід від Коренево).

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Бойові дії 25 жовтня тривали у Глушківському районі на захід від головного українського виступу на Курщині. Однак там підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Російські джерела, включно з Міністерством оборони, заявили, що українські війська безуспішно атакували одним танком та двома бойовими бронемашинами поблизу Нового Шляху (на південь від Глушкового).

Як заявив російський блогер, є непідтверджені повідомлення, що деякі українські сили відійшли за міжнародний кордон на свою територію після боїв біля Нового Шляху. Однак аналітики ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву президента Росії Володимира Путіна про оточення українських військ у Курській області.

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