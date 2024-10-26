Ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Російські загарбники протягом доби просунулися у низці населених пунктів на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
"Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися далі в Курській області.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог окупував Новосадове.
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