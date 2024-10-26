Ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Російські загарбники протягом доби просунулися у низці населених пунктів на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися далі в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог окупував Новосадове.

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