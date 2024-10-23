Ворог окупував Новосадове - Deep State

Оновлено інформацію щодо ситуації на фронті.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог окупував Новосадове.
Також росіяни просунулися у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки.
"Уточнено ситуацію в Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Росіяни на Курщині нині зазнають втрат. Їм потрібно зібрати до 12 тис. військових, щоб відновити позиції в області. Таку думку висловив ексспікер Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.
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