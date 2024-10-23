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Враг оккупировал Новосадово — Deep State

Враг оккупировал Новосадово — Deep State

Российские военные продвинулись в Кругляковке / Фото: Associated Press

Обновлена информация о ситуации на фронте.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Новосадово.

Также россияне продвинулись в Кругляковке, возле Богоявленки, Звездного, Селидового и Новодмитровки.

"Уточнена ситуация в Торецке", — говорится в сообщении.

Россияне на Курщине сейчас понесут потери. Им нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в области. Такое мнение высказал эксспикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

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