Враг оккупировал Новосадово — Deep State

Обновлена информация о ситуации на фронте.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Новосадово.

Также россияне продвинулись в Кругляковке, возле Богоявленки, Звездного, Селидового и Новодмитровки.

"Уточнена ситуация в Торецке", — говорится в сообщении.

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Россияне на Курщине сейчас понесут потери. Им нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в области. Такое мнение высказал эксспикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

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