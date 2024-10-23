Враг оккупировал Новосадово — Deep State

Обновлена информация о ситуации на фронте.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг оккупировал Новосадово.
Также россияне продвинулись в Кругляковке, возле Богоявленки, Звездного, Селидового и Новодмитровки.
"Уточнена ситуация в Торецке", — говорится в сообщении.
Россияне на Курщине сейчас понесут потери. Им нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в области. Такое мнение высказал эксспикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.
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