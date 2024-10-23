Судьба Кругляковки решится в ближайшие дни — военный обозреватель

Враг вышел на р. Оскол на участке шириной 2 км от северной части Кругляковки до пространства южнее Колесниковки.

Об этом сообщает блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

"Судьба Кругляковки решится в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

В настоящее время враг контролирует примерно треть села.

"Теперь официально у нас не один, а два плацдарма на восточном берегу реки. В дальнейшем враг будет стараться как можно больше расширить свое вклинение, чтобы можно было достаточно накопиться для форсирования реки. И будет штурмовать Купянск-Узловой с Кившаровкой", — заявил военный обозреватель.

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Россияне на Курщине сейчас понесут потери. Им нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в области. Такое мнение высказал эксспикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

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