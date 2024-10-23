Доля Кругляківки вирішиться найближчими днями - військовий оглядач

Ворог вийшов на р. Оскіл на ділянці шириною 2 км від північної частини Кругляківки до простору південніше Колісниківки.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"Доля Кругляківки вирішиться найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Наразі ворог контролює приблизно третину села.

"Тепер офіційно у нас не один, а два плацдарми на східному березі річки. Надалі ворог буде намагатися якомога більше розширити своє вклинення, щоб можна було достатньо накопичитися для форсування річки. І буде штурмувати Купʼянськ-Вузловий з Ківшарівкою", - заявив військовий оглядач.

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Росіяни на Курщині нині зазнають втрат. Їм потрібно зібрати до 12 тис. військових, щоб відновити позиції в області. Таку думку висловив ексспікер Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

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