Російські війська намагаються прорватися в Курахівку з різних сторін — DeepState

Ворог здійснює постійний тиск на позиції українських військових.
Російські окупанти під час наступу на Покровському напрямку намагаються прорватися в Курахівку Донецької області. Причому роблять це з різних сторін.
Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
У повідомленні йдеться, що противник намагається прорватися з Гірника, Желанного другого та Зоряного.
“Ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили та здійснює постійний тиск на позиції українських військових”, - наголосили в DeepState.
За інформацією військових оглядачів, складною залишається ситуація у місті Гірник, де ворог мав просування на північних околицях і продовжує рухатися в глибину населеного пункту.
“Бійцям Сил Оборони дуже нелегко. Спочатку к*цапи активізували артилерію, а тепер реалізовують в повній мірі своє угрупування, яке вони туди стягнули для штурму міста”, - повідомили в DeepState.
Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти змогли увійти до міста Селидового та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.
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