Російські війська намагаються прорватися в Курахівку з різних сторін — DeepState

Російські окупанти під час наступу на Покровському напрямку намагаються прорватися в Курахівку Донецької області. Причому роблять це з різних сторін.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

У повідомленні йдеться, що противник намагається прорватися з Гірника, Желанного другого та Зоряного.

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“Ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили та здійснює постійний тиск на позиції українських військових”, - наголосили в DeepState.

За інформацією військових оглядачів, складною залишається ситуація у місті Гірник, де ворог мав просування на північних околицях і продовжує рухатися в глибину населеного пункту.

“Бійцям Сил Оборони дуже нелегко. Спочатку к*цапи активізували артилерію, а тепер реалізовують в повній мірі своє угрупування, яке вони туди стягнули для штурму міста”, - повідомили в DeepState.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти змогли увійти до міста Селидового та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

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