F-16 стали для України розчаруванням – експерт

Експерт наголосив, що на підготовку екіпажей українських F-16 було виділено дуже мало часу.

Винищувачі F-16, які нещодавно отримала Україна від союзників, стали розчаруванням.

Таку думку висловив військовий експерт та офіцер британської військової розвідки у відставці Френк Ледвідж в інтерв'ю NV.

За його словами, Україна, імовірно, має чотири-п'ять чинних F-16 із загальної кількості 12, що є нормою.

"Очевидно, що розчаруванням стали F-16. Як я завжди говорив, вони нічого всерйоз не змінять", - сказав Ледвідж.

Він нагадав, буквально перше, що трапилося після отримання F-16 - це аварія.

Ледвідж запевнив, що навряд чи хтось поза ВПС України чи дуже обмеженого кола високопосадовців у ВПС США знає про причини втрати Україною F-16.

"Та незалежно від того, чи був він збитий ракетою Patriot, чи це була помилка пілота, у будь-якому випадку має місце незлагодженість між наземними та повітряними засобами, а також недоліки в підготовці пілотів, а можливо й наземного екіпажу — адже системи всередині літака залежать від наземного екіпажу так само, як і від пілота", — додав військовий експерт.

Він додав, на підготовку екіпажей українських F-16 було виділено дуже мало часу.

"І будь-який експерт із цих винищувачів скаже вам, що попросити 100 літаків і тут-таки мати їх готовими до роботи неможливо. Аби довести їх до рівня готовності як, скажімо, у ВПС Великобританії, або Нідерландів, або Норвегії, знадобиться 5−10 років. Адже це потребує великого досвіду, дуже багато навчання та інтеграції в інші системи, повітряні та наземні", — підсумував Ледвідж.

Раніше стало відомо, що українські Повітряні сили можуть використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії.

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