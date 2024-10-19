F-16 стали для Украины разочарованием – эксперт

Эксперт подчеркнул, что на подготовку экипажей украинских F-16 было уделено очень мало времени.

Истребители F-16, которые недавно получила Украина от союзников, стали разочарованием.

Такое мнение высказал военный эксперт и офицер британской военной разведки в отставке Фрэнк Ледвидж в интервью NV.

По его словам, Украина, вероятно, имеет четыре-пять действующих F-16 из общего количества 12, что является нормой.

"Очевидно, что разочарованием стали F-16. Как я всегда говорил, они ничего всерьез не изменят ", – сказал Ледвидж.

Он напомнил, буквально первое, что случилось после получения F-16 – это авария.

Ледвидж заверил, что вряд ли кто-то вне ВВС Украины или очень ограниченного круга чиновников в ВВС США знает о причинах потери Украиной F-16.

"Да независимо от того, был ли он сбит ракетой Patriot, была ли это ошибка пилота, в любом случае имеет место неупорядоченность между наземными и воздушными средствами, а также недостатки в подготовке пилотов, а возможно и наземного экипажа — ведь системы внутри самолета зависят от наземного экипажа так же, как и от пилота", — добавил военный эксперт.

Он добавил, что на подготовку экипажей украинских F-16 было выделено очень мало времени.

"И любой эксперт из этих истребителей скажет вам, что попросить 100 самолетов и тут же иметь их готовыми к работе невозможно. Чтобы довести их до уровня готовности как, скажем, в ВВС Великобритании, или Нидерландов, или Норвегии, понадобится 5- 10 лет. Ведь это требует большого опыта, очень много обучения и интеграции в другие системы, воздушные и наземные», — подытожил Ледвидж.

Ранее стало известно, что украинские воздушные силы могут использовать переданные Нидерландами истребители F-16 на территории России.

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