Одна из стран разрешила использовать переданные F-16 на территории РФ: детали

Украинские Воздушные силы могут использовать переданные Нидерландами истребители F-16 на территории России. Международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает "Укринформ".

Политик отметил, что Украина получила первую партию самолетов от Амстердама. При использовании F-16 Украина должна соблюдать международное право. А международное право, подчеркнул Брекельманс, не содержит никаких ограничений по расстоянию.

"Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы. Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны", – подчеркнул министр.

Брекельманс говорит, что это понадобится для перехвата ракет или ударов, например, по аэродромам России.

"Итак, военные цели. И это также позволено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", – сказал Брекельманс.

По его словам, вопросы поддержки Украины являются ключевыми. Рубен Брекельманс напомнил о своих поездках в Харьков и Киев и заявил, что "ситуация как на линии фронта, так и в больших городах очень тревожная".

"Нам нужно активизировать наши усилия. Нам нужно говорить об укреплении нашей обороны и сдерживании, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", – сказал министр обороны Нидерландов.

Напомним, Нидерланды передали украинским Вооруженным силам первую партию из 24 обещанных современных истребителей F-16. Остальные из 24 самолетов появятся в ближайшие месяцы.

Нидерланды передают последние истребители F-16 для Украины!

Читайте также: