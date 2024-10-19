Китай готовится к войне: Си Цзиньпин обратился к армии

Китайские государственные СМИ в субботу, 19 октября, сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить боеготовность. Публикации появились всего через несколько дней после завершения крупномасштабных учений китайской армии вокруг Тайваня.

Об этом пишет Agence France-Presse.

По данным государственной телекомпании CCTV, Си Цзиньпин отдал распоряжения военным во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в четверг, 17 октября. Он заявил, что армейское командование должно "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность", а солдатам необходимо "усилить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности".

Китай, который считает Тайвань частью своей территории, в последние годы активизировал демонстрацию силы вокруг самоуправляемого острова, отмечает издание. Коммунистические лидеры Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы, чтобы вернуть контроль над Тайванем. Обращаясь к военным, Си Цзиньпин подчеркнул, что армия КНР должна "решительно защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны".

Напомним, в понедельник, 14 октября, китайская армия развернула истребители, беспилотники, военные корабли и суда береговой охраны, чтобы окружить Тайвань. Это уже четвертый раунд масштабных военных учений вокруг демократического острова за последние два года.

Спор между Китаем и Тайванем восходит к гражданской войне, в которой националистические силы Чан Кайши потерпели поражение от коммунистических формирований Мао Цзэдуна и бежали на остров в 1949 году. С тех пор Китай и Тайвань управляются раздельно.

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