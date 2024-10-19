Китай готується до війни: Сі Цзіньпін звернувся до армії

Китайські державні ЗМІ у суботу, 19 жовтня, повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав війська посилити боєздатність. Публікації з'явилися лише через кілька днів після завершення великомасштабних навчань китайської армії навколо Тайваню.

Про це пише Agence France-Presse.

За даними державної телекомпанії CCTV, Сі Цзіньпін віддав розпорядження військовим під час відвідин бригади ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю у четвер, 17 жовтня. Він заявив, що армійське командування має "всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійну бойову готовність", а солдатам необхідно "посилити свої стратегічні стримуючі та бойові можливості".

Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, останніми роками активізував демонстрацію сили навколо самоврядного острова, зазначає видання. Комуністичні лідери Китаю неодноразово заявляли, що не відкидають застосування сили, щоб повернути контроль над Тайванем. Під час звернення до військових, Сі Цзіньпін наголосив, що армія КНР має "рішуче захищати стратегічну безпеку та основні інтереси країни".

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, китайська армія розгорнула винищувачі, безпілотники, військові кораблі та судна берегової охорони, щоб оточити Тайвань. Це вже четвертий раунд масштабних військових навчань довкола демократичного острова за останні два роки.

Суперечка між Китаєм і Тайванем походить від громадянської війни, в якій націоналістичні сили Чан Кайші зазнали поразки від комуністичних формувань Мао Цзедуна і втекли на острів 1949 року. З того часу Китай та Тайвань управляються окремо.

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