На Черкащині чоловік напідпитку кинув бойову гранату в підлітків

Нині чоловік під вартою, йому інкримінують замах на навмисне вбивство.

В селі Кримки на Черкащині 39-річний чоловік напідпитку кинув бойову гранату в підлітків, внаслідок чого двоє хлопців та дівчина були госпіталізовані до лікарні з осколковими пораненнями.

Про надзвичайну подію розповіли журналісти телеканалу "Ми - Україна" в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Напередодні ввечері до компанії школярів, яка сиділа біля магазину в центрі села, під’їхали на автомобілі двоє незнайомих чоловіків напідпитку. Між підлітками і незнайомцями спалахнув конфлікт, стверджує сестра одного з потерпілих неповнолітніх.

За інформацією місцевої поліції, нетверезі чоловіки поїхали, але потім один з них вирішив повернутися.

"Він поїхав додому, взяв із собою вибуховий предмет, повернувся назад на місце і кинув у компанію гранату", - розповіла речниця ГУ Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Поранення отримали троє хлопців та дівчина – усім по 17 років. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями, їхньому життю загрози немає.

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Поліція затримала підозрюваного. Це 39-річний житель сусіднього села Водяне. Він пішов до війська навесні 2022 року. Односельці кажуть, що раніше нарікань на чоловіка не було, нетверезим його не помічали.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучили корпуси гранат та вибухонебезпечні предмети.

Нині чоловік під вартою, йому інкримінують замах на навмисне вбивство.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

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