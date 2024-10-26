Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики в течение суток продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся в Селидово, Екатериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявления", — говорится в сообщении.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись дальше в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг оккупировал Новосадово.

Читайте также: