Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики в течение суток продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
"Враг продвинулся в Селидово, Екатериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявления", — говорится в сообщении.
На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись дальше в Курской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг оккупировал Новосадово.
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