В Сумской области прогремели 153 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 153 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская общины.

Краснопольское общество: произведен сброс взрывных устройств с БпЛА (12 взрывов), обстрелы FPV-дронами (12 взрывов).

Эсманьское общество: враг бил из минометов (8 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).

Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов), КАБ (7 взрывов).

Великописаревская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская община: произошли сбросы взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв), обстрел FPV-дронами (6 взрывов).

Середино-будская община: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

Хотинская община: зафиксированы минометные обстрелы (18 взрывов).

Шалыгинская община: враг избивал из минометов (12 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв), произвел обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Свеское общество: совершен артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Белопольское общество: нанесены обстрелы FPV-дронами (8 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Миропольское общество: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве в результате удара российского БПЛА погиб один ребенок.

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