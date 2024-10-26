Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: погибли две женщины, повреждена больница (видео)

В общей сложности пострадали 10 человек. Среди пострадавших – 8-летняя девочка, которую доставили в больницу.
Поздно вечером в пятницу, 25 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Днепру.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем", — написал он.
Сергей Лысак призвал жителей города до конца воздушной тревоги оставаться в безопасном месте.
Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждена также одна из больниц почти в центре города.
Видео с места атаки публикуют в местных Telegram каналах.
По предварительной информации в результате ракетной атаки погибли две женщины.
В общей сложности пострадали 10 человек. Среди пострадавших – 8-летняя девочка, которую доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести.
Ранения также получил 17-летний парень. Он тоже госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Кроме больницы в городе частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек.
Повреждены также 4 многоквартирных дома.
Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.
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