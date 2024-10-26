Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: погибли две женщины, повреждена больница (видео)

В общей сложности пострадали 10 человек. Среди пострадавших – 8-летняя девочка, которую доставили в больницу.

Поздно вечером в пятницу, 25 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Днепру.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем", — написал он.

Сергей Лысак призвал жителей города до конца воздушной тревоги оставаться в безопасном месте.

Впоследствии стало известно, что в результате удара повреждена также одна из больниц почти в центре города.

Видео с места атаки публикуют в местных Telegram каналах.

Россияне ракетным ударом по Днепру повредили больницу

По предварительной информации в результате ракетной атаки погибли две женщины.

В общей сложности пострадали 10 человек. Среди пострадавших – 8-летняя девочка, которую доставили в больницу. Состояние ребенка средней тяжести.

Ранения также получил 17-летний парень. Он тоже госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме больницы в городе частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек.

Повреждены также 4 многоквартирных дома.

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы.

Читайте также: