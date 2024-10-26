Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган сделал предложение Путину относительно Черного моря

Эрдоган сделал предложение Путину относительно Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани / Фото: Associated Press

Турецкий президент предложил возобновить работу "зернового коридора".

В ходе саммита БРИКС в российском городе Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить контакты по черноморскому судоходству.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление хозяина Кремля на российском государственном телевидении.

По словам Путина, он выслушал предложения Эрдогана, связанные с судоходством в Черном море", но у него не было времени прочитать материалы.

“Посмотрим. Мы никогда не отказывались от этого", – цинично заявил президент государства-агрессора.

Турецкий президент подтвердил, что обсуждал с Путиным "зерновой коридор", а также возможный обмен пленными.

"Наше желание состоит в том, чтобы начать мирные переговоры между двумя странами как можно быстрее и добиться выгодного результата", — сказал Эрдоган.

Напомним, Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине с соблюдением "легитимных и законных интересов" украинского народа и "сбалансированным результатом".

Саммит БРИКС: Индия спасает своих граждан, а Путин ищет пути обхода санкций и поддержки войны

Саммит БРИКС: Индия спасает своих граждан, а Путин ищет пути обхода санкций и поддержки войны

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация