Эрдоган сделал предложение Путину относительно Черного моря

В ходе саммита БРИКС в российском городе Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить контакты по черноморскому судоходству.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление хозяина Кремля на российском государственном телевидении.

По словам Путина, он выслушал предложения Эрдогана, связанные с судоходством в Черном море", но у него не было времени прочитать материалы.

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“Посмотрим. Мы никогда не отказывались от этого", – цинично заявил президент государства-агрессора.

Турецкий президент подтвердил, что обсуждал с Путиным "зерновой коридор", а также возможный обмен пленными.

"Наше желание состоит в том, чтобы начать мирные переговоры между двумя странами как можно быстрее и добиться выгодного результата", — сказал Эрдоган.

Напомним, Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине с соблюдением "легитимных и законных интересов" украинского народа и "сбалансированным результатом".

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