Зеленский резко прокомментировал саммит БРИКС в Казани

Президент подчеркнул, что преступник в этой войне не победит.
Мимо проходящего в Казани РФ саммита БРИКС могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине. Примечательно, что именно во время этого путинского мероприятия раздаются призывы о якобы "недопущении напряжения".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на парламентском саммите Крымской платформы.
Зеленский отметил, что устав ООН – это о настоящем мире, а не о том, как нормализовать войну.
"Сейчас, когда некоторые лидеры государств собрались на путинском саммите в Казани, и когда фактически мимо этого их саммита могут перемещать военных из Северной Кореи ближе к фронту в Украине под аккомпанемент слов о якобы "недопущении напряжения", мы все равно знаем — победит не преступник .Не тот, кто разрушает.
По словам главы государства, в войне победит объединяющий народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН.
Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз высказался о войне России в Украине, цинично назвав ее кризисом.
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