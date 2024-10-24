Зеленский не подпишет закон об отмене перевода часов — ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать законопроект об отмене перевода часов. Хотя время для вето прошло, подписи тоже не будет.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов переведут на час назад. Этот переход должен стать последним, ведь в июле Верховная Рада поддержала проект, отменяющий дальнейшие переводы. Однако президент пока его не подписал и якобы не планирует этого делать.

Об этом пишет BBC со ссылкой на собственные источники.

Проект Закона об исчислении времени в Украине №4201, отменяющий сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении 16 июля.

Согласно ему, в последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время в последний раз и должна остаться на нем.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский его еще не одобрил.

Как сообщил BBC Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

"Не планирует президент подписывать", – говорит собеседник издания в ОП. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

"Спикер это против, это его идея, потому чтобы его не оскорблять, вето не будет, но и подписи не будет", — говорит собеседник в Раде.

По его словам, все посчитали и увидели минусы для экономики — "вылезли убытки в несколько миллиардов". К аргументам против подписания закона собеседник добавил петиции типа "не воруйте наши вечера", с которыми выступали украинцы.

Напомним, каждый год украинцы переходили на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2024 году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на 1 час назад. То есть если это было 04:00 то станет 03:00. Таким образом, у нас появится один "лишний" час для сна.

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