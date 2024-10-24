Зеленський не підпише закон про скасування переведення годинників — ВВС

Президент України Володимир Зеленський не збирається підписували законопроєкт про скасування переведення годинників. Хоча час на вето минув, підпису також не буде.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад. Цей перехід мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення. Однак президент досі його не підписав і нібито не планує цього робити.

Про це пише ВВС з посиланням на власні джерела.

Проєкт Закону про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Відповідно до нього, в останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час востаннє і має на ньому лишитися.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не схвалив.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

"Не планує президент підписувати", - каже співрозмовник видання в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", - каже співрозмовник в Раді.

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки у кілька мільярдів". До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали українці.

Нагадаємо, щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. 2024 року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Тобто, якщо це було 04:00 то стане 03:00. Таким чином, у нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

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