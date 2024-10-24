Зеленський різко прокоментував саміт БРІКС в Казані

Повз саміт БРІКС, що відбувається в Казані РФ, можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні. Примітно, що саме під час цього путінського заходу лунають заклики про нібито "недопущення напруги".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється на парламентському саміті Кримської платформи.

Зеленський зауважив, що статут ООН - це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

"Зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито "недопущення напруги", ми все одно знаємо - переможе не злочинець. Не той, хто руйнує. Не той, хто депортує", - заявив президент.

За словами глави держави, у війні переможе той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін вкотре висловився про війну Росії в Україні, цинічно назвавши її кризою.

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