Ердоган зробив пропозицію Путіну щодо Чорного моря

Під час саміту БРІКС у російському місті Казані президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну відновити контакти щодо чорноморського судноплавства.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву господаря Кремля на державному російському телебаченні.

За словами Путіна, він вислухав пропозиції Ердогана, пов'язані із судноплавством у Чорному морі", але не мав часу прочитати матеріали.

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“Подивимося. Ми ніколи не відмовлялися від цього", - цинічно заявив президент держави-агресорки.

Турецький президент підтвердив, що обговорював із Путіним "зерновий коридор", а також можливий обмін полоненими.

"Наше бажання полягає в тому, щоб почати мирні переговори між двома країнами якомога швидше і досягти вигідного результату", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина прагне якомога скорішого завершення війни в Україні з дотриманням "легітимних і законних інтересів" українського народу та "збалансованим результатом".

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