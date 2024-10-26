Як Путін "розіграє карту" солдатів КНДР: військовий експерт припустив можливі варіанти

Ніхто не знає наскільки сильні чи небезпечні солдати КНДР, адже їх не бачили у бойових діях понад 70 років.

За даними розвідки, військові з Північної Кореї можуть вступити у бойові дії ще до кінця жовтня. Але наразі достеменно невідомо, який саме напрямок фронту планують посилити північнокорейськими спецпризначенцями.

Про це розповів військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю УНІАН.

Що відомо про солдатів КНДР, яких відправили до РФ

Серед тисяч солдатів, яких друг Путіна Кім Чен Ин відправив вбивати українців, нібито є спецпризначенці, які пройшли особливу програму вишколу. Ніхто не знає наскільки сильні чи небезпечні, адже "в ділі" їх не бачили понад 70 років, тобто з 1953 року, з завершення Корейської війни, зазначає Ступак.

"На сьогодні це схоже на недоброчесну рекламу – коли розказують про найкращий товар, а дрібнесеньким шрифтом написано, що такий висновок якоюсь там невідомого дослідження. Нам сказали, що північнокорейський спецназ нібито чудовий, але його ніхто не бачив у бойових діях", – каже експерт.

Він припускає, що північнокорейські спецпризначенці "можуть бути найкращими у своїй конкретній локації", але навряд чи вони можуть працювати в умовах реальної війни так, як це вже вміють українські захисники.

"Не думаю, що північнокорейські військові переламають ситуацію на користь Росії, але на конкретній ділянці вони, за рахунок кількості, як м'ясо, можуть зробити лихо. Якщо говорити про посилення Курської області 12 тисячами військовими КНДР, то це може бути погано для нас. Але це точно не буде як у кіно, що вони приїхали і всіх вбивають", – вважає експерт.

Де можуть задіяти солдатів Північної Кореї

На думку Ступака, зараз ніхто не зможе відповісти, на якому напрямку фронту залучатимуть військових КНДР.

"Ми не знаємо, скільки Росією було за цих військових КНДР заплачено, які умови використання. Чи йшлося про тренування, коли вони перебуватимуть у 3-4 лінії оборони і вперед не пересуватимуться. Чи передбачається їх перебування в другій лінії оборони. А можливо все ж йдеться про обмежену їх участь в бойових діях", – перелічив різні варіанти військовий експерт.

Втім за його словами, не можна виключати, що Путін "купив життя" цих солдатів і буде використовувати так, як йому заманеться. Також цілком ймовірний варіант, що північнокорейські військові будуть використовуватись виключно на території РФ, наприклад у Курській області.

"Ще одна опція – вони можуть взагалі не поїхати на фронт, в тому числі і в Курській області. І на користь цієї версії є оте демонстративне публікування відео з навчань у Хабаровському краї, а також оці походи північнокорейських військових по Красній площі, де вони фотографуються з туристами. Все це виглядає якось не серйозно, ніби суть в тому, щоб похизуватися і повернутися", – припустив Ступак.

Політична гра та демонстрація сили

Військовий експерт вважає, що вся ця історія з військовим контингентом з КНДР також може бути "брязканням зброєю" та перевіркою реакції Сполучених Штатів.

"А чому й ні? Бачимо як на це США реагують. Спочатку заявляють, що не фіксують перебування північнокорейських військових в Росії, а потім, що все-таки вже побачили їх, але, мовляв, не розуміють навіщо вони там. З таким підходом все може завершитися тим, що наступного разу американці вже їх побачать поблизу Лос-Анджелеса на військових кораблях і будуть запитувати чи не на рибалку вони приїхали", – заявив Ступак.

На його думку, якщо не буде жорсткої відповіді США і Європи, то КНДР відправить до Росії значно більшу кількість своїх військових.

"І ще більше стрілятимуть з КНДР в напрямку Японії. І тестуватимуть свої балістичні ракети, які можуть долетіти і до США. Бо слабкість провокує агресію", наголосив Іван Ступак.

Нагадаємо, у Південній Кореї повідомили, що КНДР направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість неостаточна.

Читайте також: